Wohnblog Best Of – erstes Halbjahr 2020

Das zweite Halbjahr hat begonnen und es ist Zeit für einen Rückblick. Von Januar bis Juni 2020 habe ich 25 Familien, Pärchen und Singles besucht. Als das Covid-19-Virus das gesellschaftliche Leben lahm legte, glaubte ich, dass ich mich von meinen Hausbesuchen verabschieden müsse. Aber ihr wart einfach sensationell – mit Abstand und ohne Händeschütteln lernten wir uns kennen und ich konnte eure Storys im Blog erzählen.

Vielen Dank an alle meine Gastgeber!

Gut behütet unterm Dach

Im Januar 2020 stieg ich zu Romy Marienfeld unters Dach und lernte die Kunsthandwerkerin näher kennen. Bis vor Kurzem war das Wohnzimmer auch Arbeitszimmer und Atelier, heute genießt sie mit ihrem Partner ein neues Zuhause-Gefühl.

Erste gemeinsame Wohnung

Vor genau 20 Jahren gründete der Musiker Yngo Gutmann seine eigene Trommelschule – und seit drei Jahren wohnt er mit seiner Freundin Marlene Wolf im Leipziger Osten. Gemeinsam mit Hündchen Dyma haben sich die beiden ein wohliges Plätzchen eingerichtet.

„Musik ist mein Leben“

Das Refugium von Entertainer Mathias Marschner hoch über den Dächern der Südvorstadt ist so spektakulär, dass der Besucher immer Neues entdecken kann. Auch ich bin das zweite Mal zu Gast und schau mich in seiner Dachgeschosswohnung näher um.

„Das ist meine Heimat“

Vorhang auf bei Schauspielerin Sibylle Kuhne: Die Künstlerin hat sich ein neues Domizil eingerichtet und ist angekommen. Sie liebt ihren Sonnenbalkon, die Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann, ihre gemeinsame Theaterzeit und alles Neue, was noch kommt.

Familienzeit unterm Dach

In der schönen Südvorstadt, in der auch ich zu Hause bin, stapfe ich im März viele Treppen nach oben, um einen Blick in Thomas Bechers Wohnung zu werfen. Die Patchworkfamilie lebt mit sieben Kindern auf 138 Quadratmetern mit zwei Balkonen.

Ein Stück Irland mitten in Leipzig

Anfang April war das Reisen in fremde Länder nicht mehr möglich, aber Thomas konnte von der grünen Insel und seinem sechsmonatigen Aufenthalt in Irland schwärmen. In seinem urigen Wohnzimmer erzählte der Hobbymusiker schöne Storys.

Mulde vor der Haustür

Bei schönstem Wetter reiste ich im April auf das Rittergut Kössern im schönen Muldental. Das herrschaftliche Schmuckstück gehört Jörn-Heinrich Tobaben, der wochentags in Leipzig lebt und arbeitet, am Wochenende aber aufs Land fährt, um hier zu werkeln.

Ingos Musikwelt

Nicht nur in der Nachbarschaft ist Ingo Paul ein bunter Hund – der Musiker der Coverband „Four Roses“ wohnt mit Frau und Kindern in der Leipziger Südvorstadt und hat mir seine Tür geöffnet.

Das Vintage-Mädchen von nebenan

Was für ein Zufall, Luise Calließ kennengelernt zu haben. Die Wohnung der erst 23-jährigen Thüringerin im Leipziger Zentrum-Nord ist einmalig schön – dank auch des Freundes, der als Tischler arbeitet und ein besonderes Händchen für Holz hat.

Leipzigs kleinste Galerie

Am liebsten baut Ronald Mettke seine Möbel selbst – in zeitlos schöner Eleganz. Antiquitäten und besondere Naturalien schmücken seine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und anstelle einer Garderobe lädt eine Kunstausstellung zum Schauen ein.