Erste gemeinsame Wohnung

Ich bin erneut im Leipziger Osten unterwegs, in der Nähe des Lene-Voigt-Parks. Ich begrüße Yngo Gutmann, einen „alten“ Bekannten aus meiner Zeit als Party-Fotografin in den neunziger Jahren. Der Musiker stand damals als Percussionist auf zahlreichen Bühnen unter anderem im „Nachtcafe“ und unterhielt das Publikum mit leidenschaftlich-pulsierendem Sound. In seiner Trommelschule, die er seit 20 Jahren mit großer Begeisterung führt, lernte ich auch seine Freundin Marlene Wolf kurz kennen – und wir verabredeten uns für einen Hausbesuch.

64 Quadratmeter im Osten

Während in Yngos Trommelschule Kater Fridolin herumstreunert, hat sich Mischlingshündin Dyma in der ersten gemeinsamen Wohnung von Yngo (49) und Marlene (27) ein wohliges Plätzchen gesichert. „Es war ein Glücksfall, diese 64 Quadratmeter große zentrumsnahe Wohnung vor drei Jahren gefunden zu haben“, schwärmen die beiden Bewohner. Das Mobiliar und die Deko wurden hauptsächlich auf einem großen Online-Marktplatz gekauft oder in Verschenkekisten um die Ecke gefunden.

The Living Room

Wir sitzen im zentralen Wohn- und Arbeitszimmer an einer überdimensionalen, lackierten Tischplatte, die auf zwei Böcken liegt. Die dreijährige Hundedame Dyma liegt zu unseren Füßen und macht keinen Mucks. Im sogenannten „The Living Room“ gibt Marlene seit ein paar Monaten Buchbindekurse und Kreativworkshops. „Angestachelt hat mich Yngo, der meine selbstgebundenen Bücher bewundert und irgendwann gesagt hat: ‚Mach es doch einfach!’“ Die junge Frau ist in einem Künstler-Haushalt in Zehlendorf aufgewachsen, beide Eltern sind klassische Musiker.

In Balance

Die gebürtige Berlinerin lebt seit Oktober 2015 in Leipzig, studiert Ethnologie und hatte sich anfangs mit ihrer Schwester eine Zweier-WG im Stadtteil Anger-Crottendorf geteilt. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als studentische Hilfskraft an der Universität und nebenbei jobbt sie in einem Stoffladen. Außerdem stehe demnächst ihre Bachelor-Arbeit zum Thema Yoga auf dem Programm, erzählt sie. „Ich wünsche mir Balance zwischen all den Dingen, die ich mache und irgendwann finde ich auch meins.“ Und Yngo, ihr Lebenspartner ergänzt: „Wenn man sich selber nah ist, hat man den besten Ausgangspunkt für Neues.“

Ihr handwerkliches Geschick hat Marlene auch in der Wohnung an den Tag gelegt: Die Küche mit den schon vorhandenen Einbauschränken hat Marlene selber umgebaut und mit offenen Regalen sowie einem alten Buffetschrank in der Ecke ausgestattet. Und aus einer alten Schublade hat sie kurzerhand ein Gewürzregal gezaubert.

Und es hat Zack gemacht

Kennengelernt haben sich Yngo und Marlene ganz romantisch vor ihrer gemeinsamen Lieblingskaffeebar um die Ecke, dem „Espresso Zack Zack“: „Es war ein Sommertag, der 31. August 2016. Yngo saß davor und telefonierte. Ich fragte ihn, ob der Platz neben ihm noch frei sei“, schwärmt Marlene. „Und am nächsten Tag bist du zur Jam-Session in die Trommelschule gekommen“, sagt Yngo mit einem Strahlen. Fünf Monate später ziehen beide zusammen und mit dem gutmütigen Vierbeiner ist ihr kleines Familienleben perfekt.