Großzügig, hell und zeitlos

Willkommen zurück im Bachviertel! Diesmal besuche ich den dritten der „Grillaxed-Brüder“ im Leipziger Zentrum-West. Erik Lachmann wohnt mit Freundin und Hund unterm Dach eines Gründerzeithauses in der Nähe des Clara-Zetkin-Parks. Die Drei-Zimmer-Wohnung misst 110 Quadratmeter und hat einen Balkon mit Blick ins Grüne.

Viel Licht von oben

Im geräumigen Flur mit dem Oberlichtfenster hängen zwei Fahrräder an der Wand, denn das Pärchen ist gern sportlich unterwegs. Nur eine alte Kommode mit einem getrockneten Mini-Gräserstrauß bricht die Coolness des großen Eingangsraumes mit dem Wandspiegel. Auch im angrenzenden Wohn- und Essbereich mit einer offenen Küche ist es sehr hell – wiederum dank der Oberlichter. Die Wohnung mit dem Echtholzparkett kommt ohne viel Schnickschnack aus: Erinnerungsfotos zeigen die Bewohner auf einer Reise durch Island und Südamerika, eine kleine Matroschka steht neben ein paar alten Sportgeräte, die im weißen Regal hinter dem Esstisch liegen. Auf Großmutters Schränkchen steht der Fernseher und die graue bequeme Eckcouch lädt nach langen Arbeitstagen zum Entspannen ein. „Wir versuchen, clean zu wohnen, mit relativ wenigen Sachen“, erzählt der 37-jährige gebürtige Chemnitzer. In seiner Heimatstadt besuchte er das Sportgymnasium und war Lauf-Spezialist auf der 800-Meter-Strecke.

Abenteuer-Reich

Folgerichtig ging er zum Sportstudium nach Leipzig, wo er auch seinen späteren Geschäftspartner Jonas Möslein aus Thüringen kennenlernte. Als diplomierter Sportwissenschaftler arbeitete er bis Mai 2018 als Marketingchef in einer Sportartikel-Firma in München. Berufsbegleitend absolvierte Erik ein MBA-Fernstudium an der HHL Leipzig, bei dem er glücklicherweise auf den dritten Mann der „Grill-Brüder“ traf. Dann zog es den Sachsen erst einmal auf einen Inselstaat im Nordatlantik – sechs Monate lang tingelte er durch Island. Und weil das Reisen ein so schöner Weg ist, um wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln, beschlossen Erik und seine Freundin nach Südamerika aufzubrechen. Ihr geliebter Camper, ausgestattet mit einer kleinen Küche und einer Heizung, wurde von Hamburg nach Uruguay verschifft – und dann nahm das Abenteuer seinen Lauf. Die beiden teilten sich ein halbes Jahr lang vier Quadratmeter und bereisten den Kontinent bis zur Südspitze.

Minimalismus

Ende Oktober 2019 kehrten sie von ihrer Weltreise zurück und mieteten sich die jetzige Dachgeschoss-Wohnung im Leipziger Bachviertel an. Ihre Möbel aus der Münchener Wohnung hatten sie bis dato zwischengelagert. Lediglich eine neue Küche und ein paar Stühle mussten noch angeschafft werden. Ein echter Hingucker sind die antiken Holzschränke der Großmutter, die mit dem modernen, schlichten Einrichtungsstil des Paares inszeniert wurden. Lebendigkeit versprüht der kurzhaarige Magyar Vizsla namens Pablo, ein elf Monate alter Vierbeiner. Da er wie Harry-Potters Hauself seine Ohren hängen lassen kann, bekam er von Herrchen den Spitznamen Dobby.

An diesem Wochenende (25. bis 27. September) läutet der Start-up-Unternehmer Erik zum Abgrillen auf Balkonien, im Park oder am Cospudener See ein. Wer sich noch eine rote Kiste mit regionalem Grillgut sichern will, der ist bei „Grillaxed“ gut aufgehoben. Für alle anderen heißt es „Auf Wiedersehen“ bis zur nächsten Freiluft-Saison.