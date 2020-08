Familienparadies im Bachviertel

Der Wahl-Leipziger Jonas Möslein, der in Jena geboren wurde und zum Studieren an die Pleiße kam, schwärmt von seinem Kiez im Zentrum der Messestadt: „Ich mag das Bachviertel sehr, denn in nur zwei Minuten bin ich im Clara-Zetkin-Park und in fünf im Zentrum. Trotzdem ist es hier ruhig und total grün“, plaudert der 38-Jährige beim Rundgang durch den Innenhof, der für die Mieter im Vorder- und Hinterhaus eine kleine Erlebnis-Oase ist. Für die Kleinsten gibt es Schaukeln und ein Mini-Klettergerüst, während die Großen gemütlich auf einer Terrasse chillen können. Das Viertel entwickelt sich – um die Ecke haben ein neues Szene-Café, eine Galerie und ein Spätverkauf aufgemacht.

Wohnen im Gründerzeithaus

Der Start-up-Unternehmer Jonas, der Anfang Juli mit zwei Freunden den Lieferservice „Grillaxed“ gründete und seitdem viele Leipziger im Grünen und auf Balkonien mit einer roten Kiste samt Tischgrill, Fleisch und leckeren Beilagen beglückt, fühlt sich im Gründerzeithaus sehr wohl. Der Diplom-Sportlehrer und ehemalige Event-Manager lebt mit seiner Partnerin und dem dreijährigen Töchterchen auf 82 Quadratmetern. Die vor sieben Jahren angemietete Maisonette-Wohnung hat einen Balkon mit einem Planschbecken für die Kleine, einen großen Ess- und Wohnbereich, eine funktionale Küche und in der oberen Etage ein Kinder- und ein Schlafzimmer mit einem selbstgebauten Bett.

Vom Mini-Flur mit einem alten, neu gestrichenen Schuhschrank aus Omas Zeiten geht es in einen gemütlichen offenen, lichtdurchfluteten Raum, in dem Jonas gerne am langen massiven Holztisch sitzt und weiter an seiner Geschäftsidee tüftelt. Gerade erst wurde das Liefergebiet seiner Grill-Boxen auf das komplette Zentrum, Gohlis, Lindenau, Plagwitz, Schleußig und die Südvorstadt erweitert, erzählt der Thüringer, der auch privat gerne die Grillzange schwingt.

Mit dem Surfbrett um die Welt

An der Wand gegenüber dem doppeltürigen XXL-Edelstahl-Kühlschrank, den der Hausherr günstig auf einer Messe erworben hat, steht eine kleine niedliche Kinder-Holzküche – mit Pfännchen, Nudelholz und einer Espresso-Maschine. „Früh übt sich…“, schmunzelt der Familienvater, der mit seiner Traumfrau im Jahr 2008 um die Welt gereist ist. Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden vor 14 Jahren beim Sportstudium. Während Jonas als Eventmanager bei einem Automobilhersteller arbeitete – das schwarze Ledersofa im Wohnbereich ist ein Überbleibsel seines damaligen Chefs – studierte seine Lebensgefährtin noch Humanmedizin und ist jetzt Ärztin in Weiterbildung für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Die Surfbretter und eine Weltkarte im schmalen Treppenaufgang, der in die obere Etage führt, erinnern an die abenteuerliche Zeit an der Westküste Kaliforniens, auf Hawaii, in Neuseeland und Australien.

Einige Möbelstücke hat Jonas günstig auf einem großen Online-Markt geschossen. Von der Oma stammen die alten Stühle und das Bänkchen im Wohnzimmer, welche lediglich mit neuem Stoff bezogen wurden und jetzt wie neu aussehen. Auf der Bank am Esstisch sitzen die Hausbewohner und ihre Gäste sehr bequem – mit Blick ins Grüne und frischem Wind für neue Grill-Ideen.