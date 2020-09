Vintage im Bachviertel

Das Leipziger Bachviertel, das sich zum attraktiven Wohnviertel für junge Familien mausert, ist das Zuhause von Jonas Bräuer. Gemeinsam mit Freundin Lisa und dem zweijährigen Töchterchen lebt der 33-Jährige seit vergangenem Jahr in Leipzig in einer Drei-Zimmer-Wohnung.

Natürlich und organisch

Bei der Entscheidung, wie sie sich im Gründerzeithaus gemeinsam einrichten, lagen dem Pärchen ein paar Dinge am Herzen: „Wir wollten nichts von der Stange, kein Ikea und alles so natürlich wie möglich.“ Und auch ein Stück Heimatverbundenheit sollte sie in ihren vier Wänden begleiten. Beide kommen aus Thüringen. Das 150-Seelen-Dorf Rabis, in dem Jonas aufwuchs, ist heute ein traumhafter Rückzugsort, erzählt der Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik. Der Familienvater kennt Frankfurt/Main als Arbeits- und Wohnort, genauso wie Hiroshima, wo er für ein Jahr im Land der aufgehenden Sonne für einen japanischen Automobilhersteller gearbeitet hat. Die große, graue Eckcouch hat ihm der Arbeitgeber damals in seine Wohnung gestellt. Nach deren Auflösung bekam der ehemalige Mitarbeiter die Möbel samt guter Matratze nach Deutschland hinterhergeschickt.

Möbel erzählen Geschichten

Im geräumigen Wohnzimmer steht ein großer massiver Holztisch mit Stühlen aus Omas Zeiten. Die Sitzgelegenheiten stammen von Lisas Großmutter, die Jonas Papa, ein Physiker im Ruhestand, neu bezogen hat. „Den dunkelblauen Stoff haben wir ausgesucht und mein Vater wollte mal etwas handwerkliches ausprobieren“, plaudert der Sohnemann, der gerade seine Masterarbeit schreibt. Beim zweijährigen MBA-Fernstudium an der HHL Leipzig lernte er auch seine späteren Geschäftspartner Jonas Möslein und Erik Lachmann kennen. Jonas Bräuer ist der Youngster unter den „Grillaxed-Brüdern“ – in seinem Keller wurde die Geschäftsidee zu Corona-Zeiten geboren. Die Kumpels saßen während des Lockdowns beim Bier zusammen und die Köpfe qualmten. Damals wurden sie von ihren Frauen belächelt, heute sind sie stolz auf ihre Männer, die von donnerstags bis sonntags (oder auf Anfrage) die Leipziger mit gutem und nachhaltigem Grillgut versorgen. Per Lastenrad liefern sie in die Schrebergärten, direkt in den Park oder bis Ende September neuerdings auch mit Genehmigung an den Cospudener See.

Apropos Wasser

Das hölzerne Piratenschiff des Vormieters, in dem dessen Kinder wohlbehütet hinter den Planken schliefen, hat sich das Pärchen zum kuscheligen Hochbett umgebaut, Stauraum für Klamotten geschaffen und mit kleinen Details wie den Retro-Lampen aufgehübscht.

Viele Fotos an den Wänden erzählen von einer fantastischen Weltreise mit einem russischen Offroad-Camper, der nur fünf Quadratmeter Wohnfläche bot. Die Tour mit der damals erst sieben Monate alten Tochter ging quer durch Osteuropa, die Balkanstaaten und durch das wunderschöne Land Iran. Das Ziel ihrer Reise waren die zentralasiatischen Länder, die sie mit einem Blick zum Hindukusch krönten. Den ersten Geburtstag feierte die Kleine in Kasachstan, erinnert sich Jonas. Vor Kurzem wurde sie zwei und diesmal wurde groß gefeiert – mit einer festlichen Taufe und ein bisschen Tamtam mit der ganzen Familie.