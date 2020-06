Zeitlos wohnen in Weiß

Was für eine Freude! Es geht für mich erneut hoch hinauf in Leipzigs 95 Meter hohen Wohnturm mitten in der Innenstadt. Meine fotoscheuen Gastgeber heißen Andrea (67) und Jochen (74), die seit 42 Jahren verheiratet und Eltern zweier erwachsener Töchter sind. Seit 2018 lebt das Ehepaar in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen im Wintergartenhochhaus über den Dächern der Messestadt: „Wir fühlen uns hier sehr wohl, genießen die Ruhe im Haus und die besondere Aussicht“, sagt die Hausherrin, die 44 Jahre lang mit Kindern gearbeitet hat.

Vom Strietz in die Hauptstadt

Wir stehen bei 31 Grad im Schatten auf dem Blumen-Balkon mit prächtigen Hortensien, als die Rentnerin erzählt, wie sie im Leipziger Stadtteil Stötteritz aufgewachsen ist. Mit Blick zum Völkerschlachtdenkmal am Horizont denkt sie gerne an ihre alte Heimat, den „Strietz“ zurück, wie der Südosten im Volksmund auch genannt wird. Anfang der Siebzigerjahre absolvierte sie in der Pleißestadt eine Ausbildung zur Kindergärtnerin, obwohl sie schon immer Lehrerin werden wollte. Diesen Traum erfüllte sie sich dann an der Berliner Humboldt-Universität, wo sie Sonderpädagogik studierte. Später unterrichtete sie an einer Strausberger Grundschule sprachauffällige Kinder in allen Fächern. Und wegen des akuten Personalmangels war die Sprachheilpädagogin selbst im Sportunterricht gefragt. Während sie in Brandenburg arbeitete, wurde mit der Familie im nahen Berlin gewohnt – auf der Halbinsel Stralau in Friedrichshain. „Irgendwann wollten wir einen Cut. Wir hatten eine schöne Zeit, aber alles veränderte sich und wir beschlossen, wieder in Richtung Heimat zu gehen“, sagt die gebürtige Leipzigerin.

Rückkehr nach 40 Jahren

Im Januar 2018 stand sie mit ihrem Ehemann, einem gebürtigen Thüringer, in der 70 Quadratmeter großen Wohnung im Wintergartenhochhaus und beide wussten sofort: Die ist es! Ein Transporter brachte schließlich alle Möbel aus ihrer Berliner Bleibe ins Leipziger Wahrzeichen mit den 26 Wohnetagen und dem Doppel-M auf dem Dach. Auch heute noch ist das Anfang der 1970er-Jahre entstandene Bauwerk eine angesagte Adresse in der Messestadt.

Ganz in Weiß

Die beiden lieben ihre weißen massiven Möbel, die Andrea mit farbigen Accessoires arrangiert hat und den eigenen vier Wänden ein skandinavisches Flair geben. In den Räumen setzt sie immer mal neue Akzente – mit Lampen im Industriestil, einer alten Leipziger Ansicht im Arbeits- und Gästezimmer und einer grauen Tapetenwand im Wohnzimmer, die das Weiß der Einrichtung aufbricht und edel erscheinen lässt. „Wir hatten einmal Nachbarn zu Besuch, die sich unsere Wohnung anschauten und feststellten, es sähe bei uns aus wie im Krankenhaus. Das finden wir nicht – für uns ist es hell und freundlich. Zumal die Räume nicht so groß sind und dunkle Farben einfach erdrücken würden.“

Gemüse vom Balkon

Die Küche, in der die weißen Schränke aus der ehemaligen Berliner Wohnung gerade so Platz fanden, ist sehr klein und hat ein originales Durchreiche-Fenster, das typisch für DDR-Plattenbauten war. Auf den Esstisch der beiden Bewohner kommt auch das heimische Gemüse vom eigenen Balkon Nummer zwei, auf dem Gurken, Tomaten und Bohnen in luftiger Höhe gut gedeihen. Gerne geht der Hausherr aber auch auf den Leipziger Wochenmarkt einkaufen, auf dem es die beste Thüringer Wurst gibt, verrät mir seine Frau zum Abschied.