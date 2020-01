Vom Sinn des Lebens

Von außen wirkt das Häuschen, in dem mich Boyan und seine Frau Nicol am Anfang dieser Woche begrüßten, ein wenig geheimnisvoll. Schon im Flur bekomme ich eine leise Ahnung, was mich hinter den Türen erwartet. Im Herbst 2017 hat das Paar durch Zufall dieses Schmuckstück aus den 1960er-Jahren gefunden. „Wir haben uns sofort verliebt, obwohl das Haus schon ein bisschen traurig war. Aber dank frischer Farbe und Feng Shui ist jetzt alles perfekt für uns“, sind sich die beiden einig.

Vom Leben lernen

Boyan wurde in Bulgarien geboren und kam vor 18 Jahren nach Leipzig. Während er Betriebswirtschaftslehre studierte, jobbte er als Koch in einem amerikanischen Restaurant. Hier lernte er auch Nicol kennen, die im Service arbeitete. Die gelernte Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin kommt ursprünglich aus Magdeburg, lebte als Au-Pair bei einer Gastfamilie in Barcelona und wollte danach für ein Jahr nach Australien auswandern. Wegen der Liebe zu Boyan kam sie aber schon nach nur vier Wochen von Down Under an die Pleiße zurück.

Herzensprojekt „Symbiose“

Der Diplom-Kaufmann und seine Frau bündelten 2013 alle Kräfte in ihrem eigenen Lokal, der „Symbiose“ im Süden Leipzigs, das sie bis 2017 bewirtschafteten. „Wir haben allen gezeigt, wie gut fleischlose Küche schmecken kann. Regional, nachhaltig und saisonal, ohne tierische Erzeugnisse“, erzählt Boyan, der überzeugt ist, dass sich positive Schwingungen in der Küche auf die Gäste übertragen. Schon im Dezember 2014 machten sich die Gastronomen ihr ganz eigenes Weihnachtsgeschenk, als sie mit ihrem Herzensprojekt auf Platz 1 im Ranking von TripAdvisor Leipzig landeten. Und Travelbook, ein deutsches Online-Reisemagazin, kürte die Wahl-Leipziger zum drittbesten Veggie-Restaurant Deutschlands.

Bis vor drei Jahren wohnten die jungen Leute in einer kleinen Wohnung in Anger-Crottendorf. „Solange wir in der Symbiose gearbeitet haben, brauchten wir nur einen Schlafplatz. Dann kam das Häuschen zu uns“, berichten die beiden. Die Eigentümerin suchte wegen ihrer Hauswasseranlage Hilfe und fand sie bei Boyan, der sich mit gesundem Essen als auch mit Fragen zur Trinkwasserqualität bestens auskennt. Der Mietvertrag über das 130 Quadratmeter große Wohnhaus war schnell unterschrieben.

Panorama-Rundblick

Früher war der große offene Raum mit den Deckenbalken und der Treppe ins Obergeschoss ein Antiquitätengeschäft gewesen. Heute nutzt das Pärchen das beeindruckende Wohn- und Esszimmer mit dem Stäbchenparkett, der Klinkerwand und dem Kamin auch als Talk- und Fitnessraum der 2017 gegründeten „Boycon Akademie“. Lange sei Boyan auf der Suche nach dem Sinn des Lebens gewesen – und schließlich haben sich drei Bereiche herauskristallisiert, die für das Paar zum wichtigen Bestandteil ihres Lebens wurden. Zum einen die Gesundheit und die körperliche Fitness, bestehend aus Ernährung, Wasser, Sport, Ruhe und Erholung, Luft und Atmen sowie das Umfeld, zu dem auch das Wohnen gehört. Zum zweiten Lernen und Begreifen, wie die Natur und die Menschen funktionieren. Punkt Nummer drei ist die eigene Mission, der Sinn des Lebens, für andere da zu sein. „Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe“, sagt Boyan, der mit seiner Frau Online-Coaching, Webinare und Fitnesskurse für eine ganzheitliche Gesundheit anbietet.

Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer

Wohlfühlzone

Um ihr eigenes Gleichgewicht und die Harmonie im häuslichen Umfeld kümmerte sich eine Feng-Shui-Beraterin. Da im Haus sehr viel Holz vorhanden ist, riet sie zu metallischen Lampen. Die Küche, die auch als Fotostudio und für Videoaufnahmen genutzt wird, erstrahlt in Rot, der Farbe des Feuers. Die lilafarbenen Bezüge der Sofas vorm Kamin symbolisieren das Wasser. Das Schlafzimmer im ersten Stock, ausgerichtet gen Westen, ist schlicht und minimalistisch eingerichtet – mit Möbeln aus naturbelassenem Erlenholz, Matratzen aus Naturkautschuk und reiner Bio-Baumwolle. Ein schwerer Vorhang und Jalousien sorgen für einen gesunden Schlaf im stockdunklen Zimmer, das von jeglichem Elektrosmog befreit wurde. Es ist Rückzugsort und sogleich Ruhepol des Paares, das jeden Tag miteinander und für andere da ist.