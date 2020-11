Schwein gehabt

Ein Haus voller Tiere und ganz lieber Menschen erwartete mich Anfang dieser Woche: Die 22-jährige Lisa lebt am Zwenkauer Hafen unterm Dach ihrer Eltern – mit separatem Eingang, in einer kleinen Einliegerwohnung von 45 Quadratmetern.

Eine tierisch nette Familie

Große Attraktion ist natürlich das Mini-Schwein namens Maggie, das knapp 40 Kilogramm auf die Waage bringt und die Familie den ganzen Tag mit ihrer drolligen Art unterhält. „Sie hat die Körpersprache eines Hundes, und kann sogar mit dem Schwanz wackeln“, erzählt Lisa, die ein Jahr recherchiert hat, um ein passendes Borstentierchen zu finden. Mit zehn Wochen trug Lisa das kleine Ferkel noch auf dem Arm. Maggie benutzte anfangs das Katzenklo und schlief in einer Wurfkiste neben Lisas Bett. Heute grunzt das ausgewachsene Schweinchen, das Ostern seinen dritten Geburtstag feiert, im Stall – ausgestattet mit Holzhäuschen und viel Stroh.

Ruhig und romantisch

Vor sechs Jahren zog die Familie aus Dölzig, die dort ein großes Gartengrundstück bewohnte, nach Zwenkau. Das jetzige Haus ist großzügig gebaut – mit zwei Eingängen und viel Platz für alle Bewohner. Auf der Terrasse, die von Lisas Mutter liebevoll dekoriert und bepflanzt wurde, ist es sehr ruhig und als die Sonne hinter den Häusern untergeht, sogar ein wenig romantisch. Papas große Grillecke wird wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr wieder zum Leben erweckt.

Ein Team

Zu Maggies Rudel gehören ihre Mitbewohner Hilde, ein zwölfjähriger Jagdterrier, und die bayerische Gebirgsschweißhündin Waltraud (9). Auch Kätzchen Pauline und Findelkind Mautzi, das früher bei Oma lebte, fühlen sich hier pudelwohl. Genau wie Lisa, die ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat und die Zeit daheim genießt. Die drei sind ein eingespieltes Team: Als die Tochter nach dem Abitur ein eigenes Restaurant übernahm, haben sie Lisa mit allen Kräften unterstützt. Nach einem turbulenten Jahr war allerdings Schluss und heute tobt sich Lisa als Friseur-Azubine kreativ aus.

Frisuren, Farben und Styling

An der Wand des kombinierten Wohn- und Schlafzimmers hängen noch zwei silberne Haifische als bleibende Erinnerung an ihren Ausflug in die Gastronomie. Jetzt beschäftigt sich die Frau, die im Sternzeichen der Waage geboren ist, mit Haaren, Farben und Make-up in allen Nuancen. In ihrem begehbaren Kleiderschrank gibt es fast alles, was das Frauen-Herz begehrt – vor allem unzählige Jacken. Eine lederne in schwarz, die ihre Mama im Alter von 20 Jahren trug, hat Lisa vor Kurzem mit Micky Maus und einem Porträt des Trickfilmzeichners und Filmproduzenten Walt Disney bemalt. Denn eigentlich wollte die Familie zum Geburtstag im Oktober ins Disneyland reisen. Momentan gibt es nur Gassi-Runden mit den Hunden, Katze Mautzi und dem Schweinchen – zur großen Freude aller Nachbarn, die der tierischen Familie unterwegs begegnen. „Maggie ist offen den Menschen gegenüber und liebt es, wenn sie fotografiert wird. Nur beim Autofahren reagiert sie sensibel, das mag sie nicht“, berichtet Lisa zum Abschied.