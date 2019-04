Mini-Hündchen und viel Luxus

Als sich Carsten und Jule vor einem Jahr kennenlernten, war ihnen schnell klar, „wir machen Nägel mit Köpfen“. Konkret hieß das – die beiden zogen zusammen mit Sack und Pack und den drei Kids. Seit 14 Wochen gibt es ein weiteres gemeinsames „Kind“: Ketty, ein Chihuahua-Mädchen, das gerade lernt, Gassi zu gehen.

Der Neubau, in dem vier Familien wohnen, steht auf dem ehemaligen Brauereigelände der Firma Bauer im Leipziger Zentrum-Ost. „Als ich Kind war, habe ich mir immer mal eine rote Fassbrause geholt“, erzählt der Hausherr. Im Sommer vergangenen Jahres suchte das Pärchen eine gemeinsame Wohnung möglichst nah an der eigenen Firma, und wurde dort fündig. Nach der Besichtigung der luxuriösen Herberge waren alle überrascht, wie groß und hell die 158 Quadratmeter große Bleibe ist. Besonders die schöne, 100 Quadratmeter große Terrasse blieb in Erinnerung. „Die ist quasi unser Schrebergarten“, lacht Jule.

So wohnt die Patchworkfamilie

Der Standard der Wohnung ist sehr hoch: Es gibt Fußbodenheizung in allen Zimmern, ein großes Wohn- und Esszimmer mit offener Küche, und im angrenzenden Vorratsraum steht der Kühlschrank. Zwei Kinderzimmer mit großen Fenstern befinden sich auf der Hofseite und vom Schlafzimmer führt ein Zugang zum Masterbad, das keine Wünsche offen lässt. Das kleinere, innen liegende Gästebad nutzen die Kinder, die drei bis sieben Jahre alt sind, zum Duschen und Zähneputzen. Auf Gardinen stehen sie so gar nicht. Brauchen sie auch nicht, denn alle Fenster haben Außenjalousien. Wie praktisch. Lichtschalter suche ich übrigens vergeblich, hier gibt es für alle Lampen Bewegungsmelder.

Masterbad in 360 Grad

Kinderzimmer I

Kinderzimmer II

So harmonisch und liebevoll wie das Paar miteinander umgeht, so einig waren sie sich auch in allen Einrichtungsfragen. Geshoppt wurde auch auf gängigen Anzeigenportalen im Internet, denn schöne Sachen müssen nicht unbedingt teuer sein. Gefragt nach ihrem Lieblingsplatz zeigen mir die beiden die kleine Nische vorm Küchenblock, über dem eine dekorative Glastränenlampe hängt. Für die Wand hinter dem antiken weinroten Samtsofa, auf dem auch Ketty gerne Platz nimmt, wurde eine Vliestapete mit einem floralen Muster ausgesucht, mit der auch ein Lampenschirm über dem Couchtisch neu bezogen wurde.

Interessant ist auch der Blick auf den Außenbereich, ausgestattet mit einer Schaukel, einer gemütlichen Sitzecke und einem bunten Tipi für die Kinder. Für die Terrasse hat Carsten übrigens zwei Tonnen Kies herangeschleppt, um sie zu einem wahren Schmuckstück zu gestalten.