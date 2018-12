Bevor das Jahr zu Ende geht, schaue ich noch einmal bei den lieben Bewohnern des Generationenhofes Markranstädt in Lindennaundorf vorbei. Die Stuben des Vierseithofes sind weihnachtlich geschmückt, Schwibbögen und Sterne erleuchten die Fenster und im Backofen von Oma Gertrud duften schon die Kräppelchen.

Fröhliche Weihnachten

Am vierten Advent feiern alle gemeinsam Hofweihnacht – ohne Bescherung, ohne Geschenke, allein der Gedanke des Zusammenseins zählt. Jeder bringt etwas zum Essen mit, Oma backt Kuchen und Marco stellt die Feuertonne mit den von ihm ausgesägten Sternen auf. An den lodernden Flammen werden sich Groß und Klein wärmen und sich Kraft für die Herausforderungen des neuen Jahres holen.

Stille Nacht, heilige Nacht

Für die 79-jährige Oma Gertrud ist Weihnachten eine besinnliche und friedvolle Zeit: „In der Gemeinschaft ist das Fest am schönsten“, schwärmt sie. Während die Rentnerin den Heiligabend in Frankfurt am Main bei ihren Kindern verbringt, genießen Britta und Marco die Feiertage in ihren eigenen vier Wänden. Gemütlich und heimelig ist es bei ihnen unterm Dach: Der große loftartige Wohnbereich hat sich durch die atmosphärische Beleuchtung in einen einzigartigen Wohlfühlort verwandelt. Große Kerzen stehen auf dem massiven Esstisch, Weihnachtssterne strahlen vorm Fenster und selbst das illuminierte Aquarium passt perfekt ins Bild.

Bei Britta und Marco unterm Dach

Weihnachtliche Stube in 360 Grad

Untermalt wird die weihnachtliche Stimmung durch viele Deko-Elemente und Accessoires – das Ganze wirkt nicht überladen, sondern dezent eingesetzt. Ein besonderer Hingucker sind die kleinen Weihnachtsmänner von Kunsthandwerker Björn Köhler mit roten Nasen und in lustigen Posen. „Derzeit turnen elf Gesellen hier herum, der zwölfte ist noch verpackt“, erzählt der 46-jährige Familienvater Marco. Inzwischen ist es schon Tradition, dass bei dem Paar zum Fest unterm Tannenbaum ein neuer erzgebirgischer Miniatur-Weihnachtsmann liegt.

Kräppelchen und Sterne bei Oma Gertrud