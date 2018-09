Für mich geht es mal wieder hoch hinauf – ohne Fahrstuhl bis unters Dach. An der Wohnungstür wartet Benjamin auf mich, lacht schon am Morgen und lädt mich auf einen Kaffee ein. Er ist 26 Jahre jung, gebürtiger Thüringer und seit 2010 in Leipzig beheimatet.

Familienmensch

Aufgewachsen ist der Finanzbuchhalter mit drei Geschwistern in einem Häuschen im Grünen samt zwei Hunden, einer Katze und Kaninchen. „Ich liebe meine Familie und bin gerne Onkel von einer Nichte und drei Neffen“, strahlt er. Der Vater sei Hobbygärtner, das Talent habe er dem Sohnemann wohl vererbt, erzählt Benjamin liebevoll. Schon ein erster Blick auf den Balkon hoch über der Stadt überzeugt. Hier blüht und grünt es.

Wohnung mit Ausblick

Die Zwei-Zimmer-Wohnung hat er ganz klassisch über eine Zeitungsannonce gefunden. Vorher wohnte er in Mockau in einem Ein-Zimmer-Appartement ohne Balkon. Das sei hart gewesen, nicht rausgehen zu können. Aufgrund des kurzen Arbeitsweges hat der junge Mann allerdings drei Jahre durchgehalten, bis er über die Wohnung in Gohlis stolperte: 60 Quadratmeter groß und schräge Wände, die ihn an sein heimisches Kinderzimmer erinnern. Irgendwie kuschelig!

Echtholz und viel Grün

Die Küche ist klein und funktional, das Badezimmer dagegen riesig – mit Dachfenster, Badewanne und viel Platz für Körperpflege und Entspannung. Im Wohnzimmer beweist der Bewohner ein Händchen fürs Einrichten – alles ist stimmig in braun-grün gehalten. Die Möbel aus Echtholz könnten quasi eine Ewigkeit überdauern, beschwört Benjamin. Als Liebhaber von edlen Tropfen hat er natürlich ein Weinregal – ein selbstgebautes Geschenk von Freunden. Statt Reben sind auf dem gemütlichen Balkon allerdings Zier-Mini-Orangen, Bougainvillea und weißer Oleander zu bestaunen – und einen sensationellen Ausblick bis zum Panorama-Tower auf dem Augustusplatz gibt’s obendrauf.

Vor ein paar Jahren hat der gelernte Bürokaufmann eine europäische Zusatzqualifikation in London absolviert und war vier Wochen auf den Britischen Inseln. Als er zurückkam, begrüßte ihn die Familie mit einem typischen Bild der englischen Hauptstadt, das heute einen Platz in seiner Wohnung gefunden hat.

360-Grad-Rundblick

Flohmarkt-Fund

Eine Rarität, die in einem kleinen runden Lederkoffer unscheinbar auf dem Regal steht, bekomme ich zudem auf dem Couchtisch aus Kork präsentiert. Ein alter Plattenspieler aus den 1950er-Jahren, den Benjamin auf einem Kölner Flohmarkt geschossen hat. Und mit Rock’n’Roll im Ohr verabschiede ich mich gut gelaunt in den sonnigen Tag.