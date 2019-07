Ein Dschungel in der Großstadt

Gemütlich sitzt Cathleen, eine gebürtige Leipzigerin, auf ihrer herrlich ruhigen Terrasse mitten im Waldstraßenviertel und schaut sich freudig um. „Ich habe hier alles, was ich brauche, kann den ganzen Tag draußen verbringen, mit meinen Kätzchen schmusen und mich an meinen Blumen, Früchten und all den Pflanzen satt sehen“, schwärmt die 48-jährige Hobbygärtnerin.

Bis April 2017 wohnte die angestellte Bauzeichnerin, die nächstes Jahr ihr 25. Jubiläum in einer Firma feiert, noch in einer nur 45 Quadratmeter großen Dachgeschoss-Wohnung in der gleichen Straße – allerdings ohne Balkon. Nach zehn Jahren erfüllte sich die Single-Frau nun ihren Traum von einer eigenen Terrasse hoch über den Dächern der Stadt.

Naturparadies in 360 Grad

Angefangen habe alles mit dem wunderschönen Garten der Großeltern. Opa legte für seine Enkeltochter eigene Beete an, auf denen sie sich gärtnerisch austoben durfte. Außerdem lehrte er Klein-Cathleen alles über Flora und Fauna. Gerne erinnert sie sich noch an ihre erste Kakteensammlung, die sie als Kind besaß.

Die Maisonette-Wohnung ist 85 Quadratmeter groß, die blumige Terrasse misst 28, der Balkon mit dem Gemüse lediglich fünf. Als sie die neue Bleibe übernahm, war die Dachterrasse komplett schwarz gefärbt und musste erst einmal mit dem Hochdruckreiniger sauber gestrahlt werden. „Gleich nach meinem Einzug machte ich es mir so richtig schön, baute einen Sichtschutz zum Nachbarn, legte Hochbeete an und kaufte Pflanzen“, plaudert die Hausbewohnerin. Jedes Jahr im März beginnt die Aussaat. Die Wohnung gleicht dann einem Gewächshaus und einen Monat später kommen die Pflanzen raus ins Freie. „Die 14 Rosenstöcke sind meine Lieblinge. Und dass der Feigenbaum eine Minifrucht trägt, ist schon erstaunlich“, freut sich Cathleen. Summ, summ, summ: Im selbstgebauten Bienenhotel ist jede Menge los. Die „Zimmer“ sind mit circa 50 Wildbienen belegt – und das sanfte Gebrumme macht mir gute Laune.

Grün, ja grün sind alle meine Kleider

Fürs rückenschonende Umtopfen gibt es sogar einen richtigen Pflanztisch. Ihr Hobby sei eine Art Meditation für sie, sagt Cathleen und schaut glückselig nach oben, in Richtung der russischen Tafeltraube, die an den Lamellen wächst. Die beiden Hauskatzen Irma und Oskar weichen ihr nicht von der Seite, faulenzen am liebsten im Freien und genießen die frische Luft inmitten der 160 Pflanzen des grünen Fleckchens Erde.

Bevor ich mich verabschiede, wandern meine Augen noch durch das Schlaf- und Wohnzimmer sowie die offene Küche. Genächtigt wird hier in einem „Mädchenzimmer“, wie Cathleen es nennt. Den Holzschrank hat die handwerklich begabte Leipzigerin eigenhändig abgeschliffen und auch der Gemüsebalkon mit circa 40 Pflanzen – von Bohnen über Kohlrabi bis zur Zucchini – zeigt einmal mehr, wie viel Arbeit hinter Aufzucht und Pflege steckt.

Gemüse für den Tisch

Wohnen, kochen und schlafen

Im Wohnzimmer, das sich in der unteren Etage neben der Küche befindet, wird es ein wenig dunkler. Die alten Antikmöbel in der Stube besitzt Cathleen seit ihrem 13. Lebensjahr. „Die gab’s damals für 50 Ost-Mark aus einem alten Lager.“ Die Einbauküche stammt aus der ehemaligen Wohnung und auf den Regalen steht eine Vielzahl getrockneter Kräuter für schmackhafte Tees bereit. Mit einem letzten Blick auf den lilafarbenen Glücksklee verabschiede ich mich und sage alles Gute!