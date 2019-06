„Die Sixtina ist unser zweites Wohnzimmer“

Passend zum schwarzen Pfingstwochenende, an dem wieder Zehntausende Gothic-Fans in der Messestadt unterwegs sind, mache ich mich in dieser Woche auf den Weg zu einem Leipziger Pärchen, das beim 28. Wave-Gotik-Treffen (WGT) wieder dabei sein wird. Nur Jake, der Toy-Terrier-Chihuahua-Mix, der nach Jacob Black, einer Figur aus dem Vampir-Roman „Twilight“ benannt ist, muss zu Hause bleiben.

Bloody, Loki & Jake

Sein Frauchen heißt mit Spitznamen Bloody – obwohl sie eher engelsgleich ausschaut. Der Ehemann nennt sich mit Künstlernamen Loki, der nordische Gott des Feuers, des Schabernacks und der Verwandlung. Die vollzieht der 40-jährige gebürtige Vogtländer immer dann, wenn er als Synthesizer-Musiker der Dark-Band „Arise-X“ auf der Bühne steht und mit seiner Frau in schwarzer Kluft am langen Pfingstwochenende flanieren geht. Am Freitag geht’s im Gehrock und mit venezianischer Maske zum Schaulaufen in den Clara-Zetkin-Park, am Sonntag sind die beiden im Heidnischen Dorf anzutreffen.

Arise-X in der Sixtina

Ein Höhepunkt beim diesjährigen Festival ist allerdings der Pfingstmontag. Dann steigt am Abend im Seeburgviertel die Release-Party des neuen Musik-Albums in der legendären Bar „Absintherie Sixtina“, die für die beiden zum zweiten Wohnzimmer geworden ist. Das Lieblingsgetränk des Paares ist der Giger-Absinth „Wolfsmilch“, benannt nach dem bereits verstorbenen HR Giger, der das Alien aus der gleichnamigen Filmreihe entworfen hat – ein Schweizer Künstler, den Loki noch persönlich kennengelernt hat.

Bloody liebt den Auto-Sound

In der Küche, deren Schränke mit Folie in Beton-Optik beklebt sind, komme ich mit der 31-Jährigen ins Plaudern. Geboren wurde sie in Thüringen, im sächsischen Werdau wuchs sie auf und als Zehnjährige wanderte sie mit ihrer Mama „der Liebe wegen“ nach Ostfriesland aus. Dort lernte die couragierte Blondine den Beruf der Kfz-Mechanikerin und entdeckte ihre Leidenschaft zu schnellen Autos. Der frönt sie heute noch, obwohl sie nicht mehr hinterm Steuer sitzen darf. Bloody ist nämlich seit sechs Jahren auf einem Auge komplett erblindet und das andere hat nur noch eine sehr geringe Sehstärke. Zu allem Überfluss muss sie auch drei Mal wöchentlich zur Dialyse in die Klinik.

Gemeinsames Nest

Seit 2014 ist sie mit ihrem jetzigen Ehemann liiert, bereits sechs Monate nach dem Kennenlernen zogen sie unter ein Dach. Einrichtungstechnisch hat die tierliebende junge Frau die Drei-Zimmer-Wohnung im Griff: Kontraste seien wichtig, um Konturen besser zu erkennen und alles müsse seinen Platz haben, sagt Bloody. „Ich brauche Ordnung, damit ich mich auf den 70 Quadratmetern sicher bewegen kann.“

Schlafgemach in 360 Grad

Während der Flur ägyptisch anmutet – die Hausherrin träumt seit vielen Jahren von einer Nilfahrt, ist das Wohnzimmer geschmückt mit Drachen und Dark-Elfen auf den Regalen. Das Nachtlager ist ähnlich einer Gruft, die Bettwäsche und die Gardinen vor den Fenstern sind in den Farben schwarz sowie dunkelblau gehalten, und überall gibt es Deko-Fledermäuse. Im Gästezimmer dominiert die Fantasy-Leidenschaft von Loki, denn hier beherrschen Motive aus „Game of Thrones“ die Wände. Zum WGT erwarten die beiden Wahl-Leipziger auch Übernachtungsbesucher: Im Gästebett schlafen die Bandsängerin von „Arise-X“ und ihr Freund. Aber vorher gibt’s noch einen Giger-Gute-Nacht-Trunk in der Sixtina.