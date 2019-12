Bunte Kugeln und ein Lichtermeer

Farbenfrohe Weihnachtsdeko und eine üppige Beleuchtung erwarten mich in dieser Woche bei meinem Gastgeber Agustin Molina, der mit seiner Familie im Leipziger Zentrum lebt. Prunkvoll erstrahlt die Drei-Zimmer-Wohnung seit Anfang Dezember und sorgt für eine stimmungsvolle Adventszeit. Auch im Atelier, wo der Modeschöpfer arbeitet, hängen Glöckchen an der Tür und Kerzen erhellen den Raum.

Prunkvolles Heim

Terrier Pipo, der von Herrchen eingekleidet wird, folgt mir auf Schritt und Tritt durch die über 100 Quadratmeter große Wohnung. Im Schlafzimmer mit dem dekorierten Doppelbett verweilt der drollige Vierbeiner vor einem etwa gleichgroßen Schlitten, auf dem ein Weihnachtsmann mit einem langen Bart sitzt. Das Hündchen im roten Mäntelchen schaut mich verzückt an. Zeit für ein erstes Foto, denke ich.

Der Hausherr, geboren in Ecuador, hat sein herrschaftlich elegantes Heim, ein Mix aus Barock, Rokoko und Jugendstil, mit Lichterketten, Adventskränzen und jeder Menge Tannengrün geschmückt. Molina mag vor allem die handgearbeiteten Räucherhäuschen aus Keramik. Im Wohnzimmer leuchtet ein Rentier zwischen den edlen Sitzmöbeln und bunte Ketten schlängeln sich um den Kronleuchter. Gelagert wird die weihnachtliche Deko übrigens in 14 großen Kisten, die den halben Keller in Beschlag nehmen.

Fest der Liebe

„Bei uns zu Hause in Ecuador ist Weihnachten vor allem ein Fest der Liebe. Das Materielle spielt keine große Rolle“, erzählt der 36-Jährige, der in einer katholischen Familie aufgewachsen ist. Schon im November haben die Eltern und die Kinder mit dem Dekorieren der Wohnung begonnen. Das gemeinsame Kochen und Essen mit Freunden gehörte zur glücklichen Weihnachtszeit dazu. Die Kinder wurden für den Heiligabend, das Fest der Geburt Jesu Christi, neu eingekleidet. Agustin erinnert sich noch heute, dass er einmal ein Paar wunderschöne Schuhe bekam und mit denen sogar ins Bett ging.

Da es in seiner Heimat keine echten Weihnachtsbäume gab, wurde eine Plastetanne mit üppiger Dekoration geschmückt. „Ich liebe diesen Geruch noch heute. Deshalb stelle ich immer zwei Bäumchen auf – ein unechtes im Flur und eine Kiefer im Esszimmer.“ Der echte Nadelbaum glänzt mit Zuckerstangen und Schleifchen in Rot und Grün, der prächtig geschmückte Plastikbaum ist der Blickfang für alle Gäste beim Eintreten in die Wohnung.

Rundumblick in 360 Grad

Leidenschaftlich kochen

In diesem Jahr kommt am Weihnachtsabend, nachdem die Familie zur Christvesper das Fest eingeläutet hat, ein traditionell deutsches Gericht auf den Tisch. Neben der Leidenschaft für Seidenstoffe und Interieur kocht Agustin für sein Leben gern – am 24. Dezember brutzelt der Designer Hähnchenkeule, serviert mit selbst gemachten Kartoffelklößen und Rotkohl.

Guten Appetit!