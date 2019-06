Amelies zauberhafte Wohnwelt

Vor sechs Monaten kam Amelie Hüneke aus der Landeshauptstadt nach Leipzig. Als die 29-Jährige mit Anne, einer Freundin und ehemaligen Kommilitonin der Hochschule für Bildende Künste Dresden, über die knarzenden Holzdielen in einem teilsanierten Wohnhaus in Leutzsch lief, wussten beide sofort, dass sie in ihrer neuen Wohngemeinschaft (WG) angekommen sind.

Alte Möbel und eine Bahnhofsuhr

In den zwei Zimmern entfernten sie in mühevoller Kleinarbeit die Raufasertapeten von den Wänden, säuberten und strichen die Dielen. Die Möbel und die notwendigsten Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Herdplatten und Spüle für die Küche trugen sie gemeinsam zusammen. Komplettiert wurde das Ganze mit einem alten gemütlichen Sofa, einem Brotschrank mit Belüftung, einer Kommode und einer Bahnhofsuhr aus den Fünfzigern, die aus Amelies erster WG in Dresden stammt, sowie den antiken Holzstühlen samt Esstisch, um den sich bald ein paar Freunde zur noch ausstehenden Einweihungsparty versammeln werden.

Minimalistisch wohnen

Von Bayern nach Sachsen

„Ich lebe minimalistisch, weil ich möglichst flexibel bleiben und viel Zeit mit meiner Kunst verbringen möchte“, erzählt die gebürtige Bayreutherin, die nach dem Kunststudium und einem Erasmus-Aufenthalt in Spanien jetzt als freischaffende Malerin arbeitet. Bis zum nächsten Jahr ist sie noch Meisterschülerin bei Professor Christian Macketanz in Dresden. „Ich pendle gerne zu den Meisterschüler-Treffen, komme aber auch gerne abends nach Hause in meine kleine Wohnung mitten im Grünen“, verrät die Neu-Leipzigerin, die vor einem halben Jahr noch eine laute WG über einem Spätverkauf am Rande der Dresdner Neustadt bewohnte.

Amelies kleine Wohnwelt mit Ausblick auf ein ehemaliges Leipziger Industriegelände besticht durch eine zauberhafte Ordnung, eine klare Struktur und ein paar liebenswerte Dinge, die Geschichten erzählen könnten und sie schon lange auf ihren Wegen begleiten. Ein Hingucker ist auch das Bett, das sie selbst gebaut hat. Die tiefen Unterschränke wurden in einem schwedischen Einrichtungshaus gekauft und bieten viel Stauraum für alle Klamotten, die nicht auf der Kleiderstange aus dem Baumarkt Platz finden.

Zimmer in 360 Grad

Der grüne Sessel, der vor der verputzten Wand mit dem Bild „Universal of Flowers“ von 2017, eine Arbeit aus Pigment, Acryl und Öl auf Leinwand, seinen Platz gefunden hat, stand früher in Opas guter Stube. Amelie genießt die Ruhe in der 57 Quadratmeter großen Wohnung, das Vogelgezwitscher vor den Fenstern und auch die Nähe zum Tapetenwerk in Leipzig-Lindenau, wo sie ein bezahlbares Atelier gefunden hat. Meist nimmt sie das Fahrrad, um zu ihrem kreativen Arbeitsraum zu gelangen.

Atelierbesuch

Das mit Leuchtstoffröhren ausgestattete 25 Quadratmeter große Atelier bietet Platz für Amelies tendenziell große Formate. Da die Künstlerin konzentriert arbeiten möchte, gibt es hier zum kurzen Ausruhen anstatt eines Sofas, wie es in vielen Ateliers üblich ist, nur eine Isomatte mit einem Meditations-Kissen auf dem blanken Boden. „Meditieren ist für mich eigentlich die Arbeit am Bild“, sagt die gebürtige Bayerin, die im vergangenen Monat im schönen Wien eine Ausstellung im „Sehsaal“ bespielen durfte.

Die abstrakten Kunstwerke, deren Titel „Thamte“ oder „Iya“ der Mythologie entlehnt sind, malt sie nicht an der Staffelei, sondern an der Wand. „Aufgrund der reinen Pigmente haben die Bilder eine große Leuchtkraft, schaffen Erlebnisräume und Perspektiven“, erläutert Amelie, die am heutigen Freitagabend, den 21. Juni, um 19.30 Uhr in der Galerie drei des Vereins Dresdner Sezession 89 zur Vernissage ihrer aktuellen Ausstellung „Superphysical“ mit den Künstlerinnen Yvonne Engelhardt, Dominique Hille, Maria K. Morgenstern und Ruth Unger aus Leipzig einlädt.